



Представители судебной системы: Тали Готлиб призывает к анархии

Высокопоставленные представители судебной системы выступили с осуждением заявления будущего депутата Кнессета, адвоката Тали Готлиб о том, что нет необходимости в принятии пискат а-итгабрут и не следует подчиняться решениям БАГАЦа об аннулировании законов Кнессета.



Анонимные “представители судебной системы” заявили: "Готлиб фактически призывает к анархии, уважение к решениям судов - основа современного демократического общества, и даже рядовой израильтянин не примет такого подхода". Они добавили, что "ее слова отражают явную радикализацию создаваемой коалиции в отношении к верховенству закона и принципу разделения властей. Ее слова безосновательны, и вопрос сейчас в том, будет ли председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу сдерживать волну или плыть по течению радикализации".