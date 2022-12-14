



Представители МАГАТЭ скоро посетят Тегеран

Глава ядерной службы Ирана Мохаммад Эслами заявил, что представители МАГАТЭ посетят страну в ближайшие дни, чтобы попытаться выйти из тупика из-за следов урана, обнаруженных на иранских незаявленных объектах.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Мы надеемся, что визит официальных лиц МАГАТЭ в Тегеран в ближайшие дни поможет решить проблемы", - заявил Эслами на государственном телевидении.



Отмечается, что обнаружение следов урана было препятствием для прогресса в широких переговорах о возобновлении ядерной сделки.