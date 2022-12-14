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Представители МАГАТЭ скоро посетят Тегеран
14.12.2022 21:40 Ольга Белозерова

Представители МАГАТЭ скоро посетят Тегеран

Глава ядерной службы Ирана Мохаммад Эслами заявил, что представители МАГАТЭ посетят страну в ближайшие дни, чтобы попытаться выйти из тупика из-за следов урана, обнаруженных на иранских незаявленных объектах.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Мы надеемся, что визит официальных лиц МАГАТЭ в Тегеран в ближайшие дни поможет решить проблемы", - заявил Эслами на государственном телевидении.

Отмечается, что обнаружение следов урана было препятствием для прогресса в широких переговорах о возобновлении ядерной сделки.

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