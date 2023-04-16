



Представители коалиции уточняют: это - крайний срок окончания переговоров

Высокопоставленный представитель коалиции, беседовавший с корреспондентом газеты "Маарив", заявил, что существует крайний срок окончания переговоров в резиденции президента по правовой реформе.



По его словам, график диктует дата утверждения государственного бюджета на 2023 год - то есть, до 29 мая. Если закон о бюджете не будет утвержден до этой даты, 25-й Кнессет будет автоматически распущен, и будут объявлены новые выборы.



Согласно коалиционным соглашениям Ликуда с Яадут А-Тора, вопрос о призыве членов йешивот должен быть решен коалицией до утверждения бюджета. Высокопоставленные чиновники в Яадут А-Тора даже пояснили, что для них поддержка бюджета напрямую связана с выполнением коалиционного соглашения, то есть с утверждением законов о призыве. Еще одним требованием в вопросе призыва является то, что закон не может быть отменен БАГАЦем. В качестве альтернативы также может быть принят "основной закон: Изучение Торы" (в этом случае коалиция исходит из того, что Высший суд не признает основной закон недействительным).



Источники в коалиции также говорят, что, по их впечатлению, ожидается, что Махане Мамлахти не будет выступать против урегулирования вопроса призыва. С другой стороны, в коалиции вовсе не уверены, что можно достичь соглашения по этому вопросу с Еш Ати".



Таким образом, похоже, что с учетом ограничений - крайнего срока утверждения бюджета и коалиционных соглашений - коалиции придется работать по короткому графику, который требует, чтобы переговоры в доме президента были завершены к концу мая.



Если переговоры не завершатся компромиссом, коалиция вернется к продвижению всех вопросов реформ в одностороннем порядке. "У нас есть большинство за реформу, а также за призыв в армию и за все остальные законы. Мы приходим на переговоры с открытым сердцем и желанием, и действительно даем реальный шанс переговорам. Однако вопросы призыва и бюджета ограничивают нас", - говорят представители коалиции.