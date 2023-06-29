Представители хай-тека в Раанане: спасите нацию стартапов
Сотни протестующих против правой реформы вышли на демонстрацию в Раанане.
Об этом сообщает интернет-издание Ynet.
Уточняется, что в городе сегодня протестуют представители хай-тека.
Демонстранты размахивают израильскими флагами и держат плакаты с надписью: "Спасите нацию стартапов".
צומת רעננה חסומה המשטרה כורזת— 🇮🇱Bar🇮🇱 תמונות וסרטוני מחאה (@barakdor) June 29, 2023
ללא קרדיט pic.twitter.com/JAX4oQIIvf
עכשיו ברעננה💪🇮🇱 pic.twitter.com/0Cnh2gLAoQ— מחאת רעננה🇮🇱 (@RaananaProtests) June 29, 2023