



Представители хай-тека в Раанане: спасите нацию стартапов

Сотни протестующих против правой реформы вышли на демонстрацию в Раанане.



Об этом сообщает интернет-издание Ynet.



Уточняется, что в городе сегодня протестуют представители хай-тека.



Демонстранты размахивают израильскими флагами и держат плакаты с надписью: "Спасите нацию стартапов".

