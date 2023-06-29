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протест в раанане | Фото: скриншот
29.06.2023 13:44 Алина Груднева

Представители хай-тека в Раанане: спасите нацию стартапов

Сотни протестующих против правой реформы вышли на демонстрацию в Раанане.

Об этом сообщает интернет-издание Ynet.

Уточняется, что в городе сегодня протестуют представители хай-тека.

Демонстранты размахивают израильскими флагами и держат плакаты с надписью: "Спасите нацию стартапов".

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