



Представитель Вселенского патриарха приехал в Киев

В четверг, 10 августа, представителем Вселенского патриарха Варфоломея, митрополит Халкидонский Эммануил прибыл в Киев с официальным визитом. По его словами, цель такой поездки - показать неизменную поддержку героическому народу Украины со стороны Церкви.



Посетить Украину представитель Вселенского патриарха решил после соответствующего приглашения Зеленского.



Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителем Вселенского патриарха Варфоломея, митрополитом Халкидонским Эммануилом. Стороны, в частности, обсудили возвращение депортированных в Россию детей.



По словам Зеленского, визит в Украину митрополита Эммануила является очень важным сигналом поддержки со стороны Вселенского патриархата.

"Сегодня во время разговора мы уделили внимание духовной независимости нашей страны. Обсудили украинскую формулу мира, а также вопрос возвращения незаконно депортированных из Украины детей", - заявил президент.



В свою очередь, митрополит в ходе переговоров заверил, что Украина может быть уверена в поддержке Вселенского патриархата.



