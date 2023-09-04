



Представитель США встретится сегодня с палестинской делегацией

Координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк встретится сегодня с членами палестинской делегации в Саудовской Аравии, чтобы обсудить компенсацию, которую палестинцы могли бы получить в контексте израильско-саудовского соглашения о нормализации отношений.



На прошлой неделе Макгурк встретился в Вашингтоне с министром обороны Йоавом Галантом. Министр задал Макгурку ряд вопросов, подготовленных сотрудниками израильской службы безопасности в связи с требованием Саудовской Аравии разрешить ей развивать гражданскую ядерную программу. Некоторые из них касались, в частности, вопроса о топливе и возможности разрешить Саудовской Аравии самостоятельно обогащать уран в гражданских целях.



Другие вопросы касались возможных мер безопасности. В ходе встречи высокопоставленные американские чиновники сообщили Галанту, что ответы на эти вопросы будут в будущем доведены до сведения израильских силовых структур.