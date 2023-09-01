



Представитель США посетит Израиль для обсуждения космической безопасности

Согласно заявлению Госдепартамента США от 1 сентября, помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт посетит Иерусалим и Анкару в течение недели с 4 по 9 сентября.



Ожидается, что в Иерусалиме она встретится с представителями Министерства иностранных дел Израиля для обсуждения вопросов стратегической стабильности, многостороннего контроля над вооружениями, ответственного использования искусственного интеллекта и космической безопасности.



В Анкаре помощник госсекретаря Стюарт встретится с представителями Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны по вопросам стратегической стабильности, снижения рисков, а также текущих вопросов контроля над вооружениями и безопасности.