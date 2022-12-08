



Представитель России сбежал с заседания Совбеза ООН из-за украинского спикера

Постоянный представитель России Василий Небензя покинул зал перед выступлением на заседании Совбеза ООН постпреда Украины Сергея Кислицы. Об этом сообщил Кислица в Twitter.



"Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? "Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставите и Радбез, Небензя!", – написал он.

