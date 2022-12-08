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Представитель России сбежал с заседания Совбеза ООН из-за украинского спикера
08.12.2022 04:35 Наталья Богинская

Представитель России сбежал с заседания Совбеза ООН из-за украинского спикера

Постоянный представитель России Василий Небензя покинул зал перед выступлением на заседании Совбеза ООН постпреда Украины Сергея Кислицы. Об этом сообщил Кислица в Twitter.

"Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? "Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставите и Радбез, Небензя!", – написал он.
 

Напомним, Небензя разразился в ООН тирадой о зараженных "боевых" комарах США.

Небензя отверг заявление посла Израиля об иранских дронах в Украине.

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