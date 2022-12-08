Представитель России сбежал с заседания Совбеза ООН из-за украинского спикера
Постоянный представитель России Василий Небензя покинул зал перед выступлением на заседании Совбеза ООН постпреда Украины Сергея Кислицы. Об этом сообщил Кислица в Twitter.
"Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? "Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставите и Радбез, Небензя!", – написал он.
Напомним, Небензя разразился в ООН тирадой о зараженных "боевых" комарах США.
Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене pic.twitter.com/GuOW7LAAJG— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 6, 2022
Небензя отверг заявление посла Израиля об иранских дронах в Украине.