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Представитель Путина: публикации о "Северных потоках" - скоординированный вброс
08.03.2023 09:56 Евгения Маркова

Представитель Путина: публикации о "Северных потоках" - скоординированный вброс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о терактах на "Северных потоках" являются скоординированным вбросом.

"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ", — цитируют Пескова российские издания.

Он выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники могут что-то предполагать о данных терактах без расследования.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что "новые разведданные свидетельствуют о причастности некоей "проукраинской группировки" к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море.

Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие обнаружило "украинский след" в подрывах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море.

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