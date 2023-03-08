



Представитель Путина: публикации о "Северных потоках" - скоординированный вброс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о терактах на "Северных потоках" являются скоординированным вбросом.



"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ", — цитируют Пескова российские издания.



Он выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники могут что-то предполагать о данных терактах без расследования.



7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что "новые разведданные свидетельствуют о причастности некоей "проукраинской группировки" к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море.



Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие обнаружило "украинский след" в подрывах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море.