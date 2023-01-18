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Представитель ООН вызвала гнев Израиля из-за благодарности "Хизбалле"
18.01.2023 09:58 Алина Груднева

Представитель ООН вызвала гнев Израиля из-за благодарности "Хизбалле"

Специальный координатор ООН по Ливану Джоанна Вронецка выразила благодарность представителю "Хизбаллы" за отчет по приоритетным для страны вопросам.

Ее твит вызвал гнев со стороны высокопоставленных лиц Израиля.

"Я благодарю г-на Аммара Муссави из "Хизбаллы" за экскурсию по приоритетным для Ливана вопросам, включая выборы нового президента, функционирование государственных институтов и влияние региональных и международных событий на страну", - написала Вронецка. 
 

Теплые слова в отношении террористической организации от представителя ООН вызвали недоумение у Израиля, особенно, на фоне гибели миротворцев в Ливане в прошлом месяце. 

"Это правда? Официальный старший представитель ООН благодарит террористическую организацию, ответственную за убийство миротворца ООН", — возмутился заместитель гендиректора министерства иностранных дел Джошуа Зарка.

Со словами критики в ее адрес также выступил глава отдела общественной дипломатии посольства Израиля в Берлине Яки Лопес и еще несколько официальных лиц Еврейского Государства.

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