



Представитель ОАЭ: "Нам нужно остановить антисионизм и антисемитизм"

Лидер из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Обейд Альмансури стал первым известным арабским деятелем, принявшим участие в мероприятии Всемирного сионистского конгресса в Базеле. Напомним, что в Базеле проходят мероприятия по случаю 125-летия Первого сионистского конгресса.



Как сообщает Jerusalem Post, на мероприятии Альмансури показал рукописное письмо Теодора Герцля, в котором он написал, что не может принять некоего кандидата в новую организацию.



"Я уважаю сионизм", - сказал Альмансури.



Представитель ОАЭ добавил: "Я с большим уважением отношусь к Государству Израиль, к нашим еврейским друзьям, братьям, сестрам и двоюродным братьям. Нам нужно остановить антисемитизм , антисионизм и делегитимацию Израиля. Люди должны двигаться вперед и пытаться наводить мосты".



По словам Альмансури, между Израилем и ОАЭ, как и между евреями и арабами, есть много общего.