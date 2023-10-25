



Представитель МИД: Израиль “всем сердцем отвергает” заявление Эрдогана

После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что “ХАМАС не является террористической группой”, официальный представитель МИД Лиор Хайят заявил, что “Израиль всем сердцем отвергает резкие слова президента Турции о террористической организации ХАМАС”.



“Хамас – презренная террористическая организация, хуже, чем ИГИЛ, которая жестоко и намеренно убивает младенцев, детей, женщин и стариков, берет в заложники мирных жителей и использует своих людей в качестве живого щита”, – написал Хаят в своем твиттере.



“Даже попытка президента Турции защитить террористическую организацию и его подстрекательские слова не изменят ужасов, которые видел весь мир, и однозначного факта: ХАМАС = ИГИЛ”.