



Представитель “Ликуда”: Байден - слабый, Нетаниягу ждет следующих выборов в США

Новостной сайт Srugim цитирует неназванного высокопоставленного представителя “Ликуда“, который заявил, что премьер-министра Биньямина Нетаниягу не беспокоит критика со стороны президента США Джо Байдена, потому что он с нетерпением ждет следующих американских выборов и уверен, что республиканец победит.



Чиновник сообщает сайту, связанному с национальной религиозной общиной, что Нетаниягу “рассчитывает на следующие выборы через два года“.



“К счастью для нас, Байден настолько слаб, что даже [депутат от Ликуда] Ниссим Ватури может выступить против него“, — говорит он, имея в виду члена скамейки запасных, который ранее сказал, что Израиль “вероятно, немного более демократичен“, чем США, и добавил, что в Израиля не было проблем с защитой без американской помощи.



“Демократы не победят, даже если против них пойдут тостер и железо. С демократами в США покончено, — уверенно прогнозирует чиновник. - Те, кто разбирается в политике США, знают это, и, слава богу, Нетаниягу понимает Америку — вопреки тому, что думает [лидер оппозиции Яир] Лапид“.



“Нетаниягу вежливо улыбается Байдену, но он знает, что очень скоро будет президент-республиканец“, — говорит он.



Он также повторяет утверждения о том, что за антиправительственными протестами стоит администрация Байдена: “Все понимают, что американцы здесь по уши втянуты“.

