Новости » Политика
16.06.2023 16:32 Алина Груднева

Представитель коалиции: нет смысла возвращаться к переговорам

Высокопоставленный представитель коалиции считает, что нет смысла возвращаться к переговорам относительно правовой реформы в резиденции президента.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

По его словам, переговоры с оппозиции были ловушкой, из которой удалось вырваться коалиции.

"Возвращаться туда нет смысла. Оппозиция хотела только потянуть время", - сообщает источник.

По его словам, коалиция будет и дальше продвигать правовую реформу, а также справедливое формирование комитета по назначениям судей.

 

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