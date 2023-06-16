



Представитель коалиции: нет смысла возвращаться к переговорам

Высокопоставленный представитель коалиции считает, что нет смысла возвращаться к переговорам относительно правовой реформы в резиденции президента.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По его словам, переговоры с оппозиции были ловушкой, из которой удалось вырваться коалиции.



"Возвращаться туда нет смысла. Оппозиция хотела только потянуть время", - сообщает источник.



По его словам, коалиция будет и дальше продвигать правовую реформу, а также справедливое формирование комитета по назначениям судей.



