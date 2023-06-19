



Представитель коалиции: Мы выбрались из ловушки президента

Политический обозреватель Амит Сегаль сообщает о настроениях в коалиции после “взрыва” на переговорах с оппозицией по судебной реформе.



По данным Сегаля, представитель коалиции сказал: “Мы выбрались из ловушки президентского дома, нет смысла туда возвращаться. Оппозиция просто хотела потянуть время. Мы будем способствовать пересмотру “основания разумности” в формулировке судьи Солберга, мы рассмотрим, какой должна быть формулировка закона об юридических советниках, и мы также обсудим возможность сбалансированного маневра в комитете по выбору судей, который не будет предоставлять право вето или большинство какой-либо партии”.