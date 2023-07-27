



Представитель Хаменеи в КСИР: США и Израиль тайно организовали сожжение Корана

Представитель правителя Ирана в иностранном крыле КСИР, отвечающем за экстерриториальные военные и тайные операции, Али Мохаммади-Сират выступил с угрозами в отношении тех, кто в прошлом месяце сжег Коран в Швеции.



“Человек, не уважающий Коран, должен опасаться за свою жизнь”, – заявил Мохаммади-Сират, призвав шведские власти передать активистов Ирану. “Кто оскорбит пророка Мухаммеда и Священный Коран, будет приговорен к казни”.



Верховный лидер Ирана призвал к строжайшему наказанию виновных, назвав это “жестоким и опасным актом”. В интервью информационному агентству Tasnim в среду Мохаммади-Сират повторил требования Хаменеи и подчеркнул, что “эти люди не будут в безопасности, где бы они ни находились”.



Мохаммади-Сират также сообщил, что тайными организаторами сожжения Корана являются Соединенные Штаты и Израиль.



“Лидеры израильского режима устроили такую ​​акцию через одного из своих шпионов, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних беспорядков в стране и ее слабости перед фронтом сопротивления”, – сказал он.



Замечания Мохаммади-Сирата прозвучали через два дня после того, как Нассер Канаани, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана, призвал европейские страны принять более решительные меры против сожжения Корана. “Мы хотим, чтобы правительства стран, в которых происходят такие позорные оскорбления, не допустили повторения таких позорных действий и жестко расправились с виновными”, – заявил он.



Иран объявил, что не примет шведского посла и не планирует отправлять нового посла в Швецию.



Ранее командующий КСИР Хоссейн Салами также пригрозил организаторам акции.



“Мы не позволим тем, кто оскорбляет Коран, быть в безопасности. Если кто-то хочет поиграть с нашим Кораном и религией, мы будем играть со всем его миром”, – сказал Салами. “Рано или поздно мстительная рука “моджахедов” дотянется до политиков и постановщиков, стоящих за подобного рода преступлениями, и мы покараем виновного по высшей мере”.