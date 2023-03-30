Председательство РФ в Совбезе ООН – "плохая шутка", – глава МИД Украины
С 1 апреля 2023 года Российская Федерация должна председательствовать в Совете безопасности ООН. Против этого выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав такое главенствование РФ "плохой шуткой".
"Председательство России в Совете Безопасности ООН с 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала это место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным, когда Россия в СБ ООН", – написал Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023