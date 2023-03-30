



Председательство РФ в Совбезе ООН – "плохая шутка", – глава МИД Украины

С 1 апреля 2023 года Российская Федерация должна председательствовать в Совете безопасности ООН. Против этого выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав такое главенствование РФ "плохой шуткой".



"Председательство России в Совете Безопасности ООН с 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала это место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным, когда Россия в СБ ООН", – написал Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

