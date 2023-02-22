



Председатель РААМ призывает к переговорам по судебной реформе

Депутат Кнессета Мансур Аббас, председатель партии РААМ, представляющей северную ветвь Исламского движения в Кнессете, призывает к переговорам между коалицией и оппозицией по судебной реформе. В интервью арабоязычному Nasradio Аббас сказал, что “судебная реформа имеет далеко идущие последствия и угрозы статусу арабского общества и граждан, правам человека, правам меньшинств и способности судебной власти сохранять определенную независимость по отношению к правительству и Кнессету”.



Аббас отметил, что правые стремятся реализовать свою повестку дня любой ценой, и масштаб изменений в рамках “правовой революции” еще неизвестен.

Коалиция, по его словам, проводит судебную реформу поэтапно, чтобы граждане не смогли увидеть полной картины.



“Коалиция чувствует, что обладает всей властью, и поэтому ведет себя как хулиган, продолжая законотворческие процессы, чтобы создать новую реальность, так как рассчитывает на то, что демонстрации протеста со временем утихнут”, – сказал глава РААМ.



Линия противодействия переговорам до прекращения законодательных процедур, считает депутат, “ведет в тупик, который не принесет хорошего результата ни обеим сторонам, ни арабскому обществу”.



По его мнению, лидеры оппозиции должны вести переговоры с коалицией о судебной реформе, продолжая протесты на улицах как средство давления на коалицию.