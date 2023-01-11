



Председатель РААМ планирует выйти на протест в Тель-Авиве

Депутат Кнессета Мансур Аббас, председатель партии РААМ, принял участие во встрече лидеров оппозиционных партий, на которой обсуждались способы борьбы с правительством Нетаниягу.



В интервью арабоязычному Nasradio Аббаса спросили намерен ли он и члены РААМ участвовать в демонстрации, организованной оппозицией, которая пройдет в Тель-Авиве в субботу вечером.



"Во-первых, я призываю арабскую общественность выполнить свою роль в политической деятельности, в политическом протесте против мер, запланированных этим правительством. Моя основная точка зрения заключалась в том, что сцены на этих демонстрациях должны быть предоставлены лидерам, которые не связаны с партиями, то есть с общественными лидерами, с интеллигенцией, с людьми книги", - сказал Аббас.



Политик продолжил: "Лидеры партий и политические лидеры имеют другие сцены в Кнессете. Это была моя точка зрения. Я, вероятно, буду участвовать в следующую субботу. Окончательное решение еще не принято".