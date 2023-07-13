



Председатель ПА в Дженине: Мы продолжим борьбу, пока не победим Израиль

Во время визита в Дженин Махмуд Аббас назвал город “героическим лагерем и символом борьбы, твердой позиции и сопротивления, который выстоял перед лицом израильской агрессии и принес жертвы за Родину”.



“Мы приехали сегодня проконтролировать восстановление лагеря и города, чтобы они вернулись в прежнее состояние и стали еще лучше”, – сказал Аббас. “Мы не забыли и никогда не забудем лагеря Шхема и все лагеря родины, и мы никогда не забудем Иерусалим, вечную столицу Государства Палестина”.



“Мы пришли сказать, что мы одна власть, одна страна, один закон, одна безопасность и стабильность. Мы отрежем руку тому, кто наносит ущерб единству нашего народа и его безопасности”, – продолжил глава ПА.



Визит в Дженин необычен для Аббаса, который не посещал город много лет, и оценивается как попытка ПА укрепить свои позиции после утраты контроля над частями города, особенно в лагере беженцев.