



Председатель Объединенного комитета начальников штабов прибыл в Израиль

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сегодня вечером приземлился в Израиле в качестве гостя начальника штаба генерал-майора Герци Халеви и проведет встречи с министром обороны и высокопоставленными представителями оборонного ведомства.



В ходе встреч высшие должностные лица обсуждают вызовы региональной безопасности, расширение возможностей оперативного сотрудничества, координацию между армиями для защиты от региональных угроз и другие области, представляющие взаимный стратегический интерес.