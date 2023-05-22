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Глава комитета Кнессета: Глава Банка Израиля должен уйти
22.05.2023 12:05 Наталья Богинская

Глава комитета Кнессета: Глава Банка Израиля должен уйти

Председатель комитета по труду и социальному обеспечению Исраэль Эйхлер в воскресенье раскритиковал управляющего Банком Израиля Амира Ярона за его неоднократное повышение процентных ставок, которое не оказывает никакого влияния на инфляцию в стране, в то время как семьи среднего и низшего класса угнетаются их вздутием. ипотечные платежи.

“Студенты ешивы показывают мне процентную ставку по своей ипотеке, и это ужасно”, – сказал Эйхлер. “ Ярон поднял процентные ставки и не остановил инфляцию – по моему мнению, он должен уйти в отставку”.

Ожидается, что Банк Израиля объявит в понедельник об очередном повышении процентной ставки – десятом подряд - как минимум на 0,25%, до 4,75%. 

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