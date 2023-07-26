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Председатель коалиции раскритиковал Герцога за слова об ответственных
26.07.2023 18:56 Алина Груднева

Председатель коалиции раскритиковал Герцога за слова об ответственных

Председатель коалиции Офир Кац ("Ликуда") подверг критике слова президента Ицхака Герцога о том, что правительство Биньямина Нетаниягу несет ответственность за то, что происходит в стране из-за правовой реформы

"В преддверии Тиша бе-Ав послание президента вызывает особую печаль. Вместо того, чтобы отправить послание о примирении и присоединиться к призывам коалиции возобновить диалог, он обвиняет коалицию", - возмутился Кац.

Он обвинил Герцога в игнорировании действий оппозиции, которая, по его словам, сорвала переговоры.

Ранее президент сказал, что большая ответственность за поиск решений всегда будет лежать на том, кто держит бразды правления.

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