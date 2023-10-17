



Председатель Гистадрута – министру экономики: "Обуздать повышение цен"

С требованием немедленно принять меры по предотвращению повышения цен на товары в торговых сетях во время войны обратился председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид к министру экономики и промышленности Ниру Баркату.



"Мы получили много запросов, касающихся повышения цен на многие продукты питания и потребительские товары. В эти дни, когда общество столкнулось с трудностями – психологическими, финансовыми и другими, – можно было ожидать, что торговые сети проявят солидарность и не будут повышать цены", – написал Бар-Давид в письме, направленном министру Ниру Баркату и уполномоченному по вопросам конкуренции Михаэлю Коэну.



"Поскольку в действительности происходит иначе, я прошу действовать всеми доступными Министерству экономики средствами, чтобы обуздать это явление", – цитирует пресс-служба Гистадрута Арнона Бар-Давида.