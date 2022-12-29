



"Предотвратите ущерб": бывшие дипломаты обратились к Нетанягу

105 бывших послов и ушедших в отставку высокопоставленных чиновников МИД просят Биньямина Нетаниягу "не покидать международную арену и не допускать нанесения ущерба жизненно важным интересам государства".



Свои опасения дипломаты изложили в письме, в котором предостерегали от экстремистской политики нового правительства, сформированного Нетаниягу. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Как те, кто очень хорошо знает международное сообщество, мы опасаемся, что последние события на внутренней арене вызовут резкую международную реакцию, нанесут ущерб стратегическим связям с США и Европой, вызовут меры против Израиля, его правительства, его солдат и граждан в международных судах. Мы также очень обеспокоены тем, что вред наносится важной структуре отношений между Израилем и еврейскими общинами во всем мире", - говорится в письме.



Дипломаты обратились к Нетаниягу: "Мы умоляем вас и новое правительство под вашим руководством уделить необходимое внимание внешней политике и не пренебрегать международной ареной, признавая, насколько важны эти вопросы для сохранения и укрепления устойчивости Израиля, и действовать, чтобы предотвратить ущерб жизненно важным интересам государства и его граждан".