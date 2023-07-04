



Предотвращение теракта на Кипре: "Моссад" все еще имеет преимущество

"Моссад" по-прежнему имеет большое преимущество, о чем свидетельствует последняя операция, благодаря которой был предотвращен теракт на Кипре.



Об этом говорится в колонке журналиста Йоава Лимора в газете "Исраэль хайом".



По его словам, в очередной раз было доказано, что "Моссад" обладает исключительными разведывательными возможностями на всех уровнях иранского театра военных действий. Это позволяет спасти жизни невинных граждан.



Более того, в очередной раз продемонстрировано, что Иран продолжает терпеть неудачи каждый раз, когда пытается убивать израильтян по всему миру. В период с 2012 года, когда Тегеран пытался устроить теракт в Болгарии, были предотвращены десятки нападений.



Помимо прочего, "Моссад" тесно сотрудничает с разведывательными службами и внутренними службами безопасности по всему миру, что помогло, к примеру, предотвратить теракты в Стамбуле и Грузии в начале этого года, а также последнюю попытку атаки на Кипре. По мнению журналиста, такое сотрудничество необходимо и далее развивать.



Лимор также обратил внимание на то, что Моссад обладает впечатляющей способностью действовать на территории Ирана. По его словам, арест и допрос ключевой фигуры теракта, который готовился на Кипре, является редким достижением.



Журналист отметил, что Иран по-прежнему полон решимости убивать израильтян. Командиры КСИР продолжают меняться из-за неудач, однако мотивация Тегерана никуда не делась, поскольку тот все еще не заплатил никакой цены за свои попытки совершить теракты с целью убийства израильтян. Лимор добавил, что Исламская Республика продолжит свои попытки, а предотвращение нападений зависит от возможностей "Моссада", который пока еще имеет преимущество в этой борьбе.