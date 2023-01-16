



Предложение Бундестага: выкупить обратно у Катара Gepard для Украины

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер предложил выкупить у Катара ранее переданные 15 танков Gepard с целью их дальнейших поставок в Украину.



Соответствующее заявление он сделал в комментарии Süddeutsche Zeitung.



"Находящиеся в Катаре танки Gepard в настоящее время там не нужны. Они в рабочем состоянии, потому было бы очень хорошо выкупить их обратно", — отметил он.



Кизеветтер подчеркнул, что нужно сделать все возможное для победы Украины в этой войне. Депутат, тем не менее, отметил, что, даже если Украина получит Gepard, останется актуальной проблема их обеспечения боеприпасами, против которых выступила придерживающаяся нейтралитета Швейцария.