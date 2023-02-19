



Законопроект об импичменте премьер-министру. Подробности

Главы коалиции объединились, предложив в воскресенье законопроект об импичменте главе правительства Израиля. Законопроект определяет, как может быть привлечен к ответственности действующий премьер-министр.



Согласно новому предложенному проекту Закона, премьер-министр может быть отстранен от должности только в том случае, если он станет физически или психически непригодным для работы.



В законопроекте также говорится, что в случае отказа премьер-министра уйти добровольно, его можно лишить должности только после того, как 75% Кнессета проголосует за импичмент.



