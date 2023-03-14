



"Предатели!" Демонстрантов перед домом Гафни закидали яйцами

Десятки людей пришли сегодня вечером на демонстрацию против правовой революции перед домом члена Кнессета Моше Гафни в Бней-Браке. Их встречали сторонники реформ с табличками "Левые - предатели" и скандированием "Левые разрушают иудаизм". С другой стороны, противники реформы, включая “резервистов”, кричали им "демократия" и размахивали израильскими флагами.



Во время протеста один из демонстрантов распылил перцовый баллончик в полицейского, которому в результате потребовалась медицинская помощь. Протестующий был арестован полицией.



В дополнение к напряженной атмосфере и словесному насилию в собравшихся демонстрантов бросали яйца и другие предметы. Полиция попыталась взять под контроль противостояние между двумя лагерями и произвела аресты. Полиция заявила, что после акции протеста в Бней-Браке улицы в этом районе были перекрыты для движения автотранспорта и что следует подчиняться указаниям полицейских, находящихся на блокпостах, и пользоваться альтернативными маршрутами.

