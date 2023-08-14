



Правые возмущены тем, что раненого в Бурка выписали из больницы





Представители израильских правых возмущены действиями ШАБАКа и утверждают, что эта организация "оказала неприемлемое давление на медицинский центр "Шаарей Цедек" с целью заставить его выписать еврея, пострадавшего во время инцидента в Бурке, несмотря на его тяжелое состояние здоровья, чтобы взять его под стражу и допросить об инциденте, в котором он пострадал".



"Представители ШАБАКа пришли и отдавали распоряжения врачам и полицейским, было очевидно, что ШАБАК руководит процессом", - утверждают активисты.



По их словам, "решение ШАБАКа подключиться к расследованию и активно участвовать в нем, занимая чью-то сторону, является жестким и недопустимым".



ШАБАК ответил на эти обвинения: "Допросом подозреваемого занимается полиция. Вопреки утверждениям, со стороны ШАБАК не было никаких просьб или распоряжений в адрес медицинской бригады или полиции. ШАБАК отвергает ложные и необоснованные публикации о давлении со стороны ШАБАКа на медицинские бригады".



В беседе с Аруц Шева представители службы безопасности заявили: "С самого начала расследования очевидно, что заинтересованные стороны стремились сорвать расследование, в том числе и публикацией лживой информации, призванной помешать следователям узнать правду".