



Правые резко теряют поддержку: "Еш Атид" обошел в опросах "Ликуд"

Согласно новому опросу, опубликованному в пятницу, партия "Еш Атид" стала бы крупнейшей фракцией в Кнессете, если сегодня состоятся новые выборы.



Опрос, проведенный Panels Politics, был опубликован Maariv в пятницу утром и показывает, что правящая партия "Ликуд" потеряла шесть мест, скатившись от 32 мандатов на ноябрьских выборах до всего лишь 26 мест.



Партия "Еш Атид" лидера оппозиции Яира Лапида, напротив, поднялась в опросе до 27 мест по сравнению с 24 местами, которые она имеет в настоящее время.



Партии, составляющие коалиционное правительство Нетаньяху, потеряли в общей сложности девять мест, упав с 64 мест, полученных на прошлогодних выборах, до 55 мест, что значительно меньше 61 места, необходимого для большинства.



Партия "Маханэ Мамлахти", возглавляемая бывшим министром обороны Бенни Ганцем, получила в ходе опроса дополнительных семь мест, увеличившись до 19 мандатов с 12, которые она имеет в настоящее время.



"Авода" получила одно место, увеличившись с четырех мандатов до пяти, а "Мерец" получила четыре места после того, как не смогла преодолеть избирательный барьер в 3,25% на последних выборах.



Однако только один из трех арабских списков преодолел порог: альянс "Хадаш-Тааль" сохранил свои пять мест, в то время как "Раам" и "Балад" не прошли бы в Кнессет, если бы выборы состоялись сегодня.



НДИ Авидгора Либермана получила всего пять мест в опросе по сравнению с шестью нынешними.



Среди религиозных фракций "Яадут а-Тора" стабильно удерживает семь мест, а ШАС опустилась с 11 на 10.



"Оцма Иегудит" была единственной правой фракцией, которая увеличила свое представительство в Кнессете в ходе опроса, поднявшись с шести мест до семи, в то время как Религиозная сионистская партия упала с семи до пяти. "Ноам", получивший на последних выборах одно место в общем списке с Религиозно-сионистской партией и "Оцма Иегудит", не преодолела порог в опросе.



Респонденты примерно поровну разделились во мнениях относительно того, как правительству следует действовать в рамках своего спорного плана судебной реформы.



43% заявили, что не следует продвигать рассматриваемые законопроекты, чтобы способствовать диалогу с оппозицией, а 42% сказали, что правительство должно продолжать продвигать реформы, оставаясь при этом открытым для диалога с оппозицией.

