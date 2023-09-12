



Правые привезли четверть тонны бананов БАГАЦу

Активисты движения Им Тирцу прибыли рано утром 12 сентября с четвертью тонны бананов и устроили пиар-акцию протеста у входа в БАГАЦа в Иерусалиме.



Активисты прибыли с грузом из десятков ящиков с бананами и установили аллею банановых деревьев у входа в Верховный суд с целью продемонстрировать общественности, что дебаты по основным законам превращают Израиль в банановую республику, и разрушают демократию.



Матан Пелег, председатель движения Им Тирцу, сказал: "Тот факт, что ни один из 15 судей публично не потребовал отменить слушания, является сигналом для израильской демократии. Они думают, что спасают демократию, но на самом деле они ее разрушают и превращают Израиль в банановую республику, в страну третьего мира".

