



Правые намерены бойкотировать воскресное заседание Кабинета министров

В “Религиозном сионизме” рассматривают дополнительные шаги в знак протеста против “нарушения коалиционных соглашений”. Имеется в виду эвакуация аванпоста Ор-Хаим в пятницу по приказу министра обороны Йоава Галланта несмотря на заявленные возражения министров от “Религиозного сионизма”.



Помимо Смотрича, который является министром финансов, а также служит министром в Министерстве обороны, у его партии есть еще два представителя кабинета – министр национальных миссий Орит Строк и министр иммиграции и абсорбции Офир Софер.



В сообщении говорится, что “Религиозный сионизм” требует, чтобы Нетаниягу прояснил разделение власти над ЦАХАЛом между Галланом и Смотричем, который в Министерстве обороны отвечает за гражданские дела в Иудее и Самарии.



По сообщению Channel 12, разногласия между Галантом и Смотричем связаны с подходом государства к старым и новым аванпостам на Западном берегу. Согласно текущей политикке, эвакуация старого аванпоста требует одобрения Координатора деятельности правительства на территориях, должность, которую сейчас занимает Смотрич. Однако эвакуация новых аванпостов требует лишь разрешения командующего Центральным штабом ЦАХАЛа. Окончательный демонтаж спорного аванпоста стал первым испытанием коалиционных соглашений, направленных на разделение полномочий Министерства обороны.



В ответ на столкновение между Галантом и Смотричем по этому вопросу офис Нетаниягу в пятницу пообещал поддержку еврейскому поселению в ПА только в том случае, если это будет сделано в соответствии с законом и согласовано с премьер-министром и соответствующими сотрудниками службы безопасности, “чего в данном случае не произошло”.