



Правые группы призвали правительство принять закон о налогах на НПО

Более дюжины правых организаций подвергли критике решение правительства отказаться от законопроекта, предусматривающего введение 65-процентного налога на пожертвования НПО, которые, как считается, "вмешиваются во внутренние дела Израиля", сообщает jpost.



В письме, опубликованном в воскресенье утром, организации написали: «"Мы с удивлением получили сообщение об исключении из повестки дня правительства дебатов о введении налога на НПО, поддерживаемые иностранными организациями из-за давления", ссылаясь на список послов и посольства, выразившие свое несогласие с законопроектом.



В список организаций, подписавших письмо, вошли "Им Тиртцу", "Бецальмо", "Нахала", "Лави", "Хотам" и другие.



"Мы, НПО национального лагеря, которые каждый день борются за еврейско-национальную идентичность Государства Израиль, против этих финансируемых радикальных организаций и хорошо отлаженных систем, призываем вас, правительство Израиля, немедленно принять закон о сдерживании и надзоре за теми организациями, которые наносят огромный ущерб стране с помощью крупнейших антисемитов и ненавистников Израиля за границей", - говорится в письме.



"Люди выбрали это правительство, чтобы провести глубокие изменения, включая демонтаж механизмов власти, которым помогают иностранные страны и организации, которые на протяжении многих лет действовали как щупальца осьминога против иудаизма и сионизма. Демонстрацию силы и вреда этих организаций мы видели в последние месяцы, когда избранное правительство приостановило свои шаги по реформированию судебной системы из-за той же хорошо финансируемой банды анархистов. Мы призываем вас: не поддавайтесь международному давлению со стороны тех организаций и образований, которые хотят сохранить свою власть и контроль и обесценить выборы в Израиле. После десятков лет разрушительного влияния Глубинного Государства через те же самые разрушительные организации Государству Израиль пора вернуться к демократии, управляемой людьми и их представителями", — говорится в письме.



Первоначально законопроект должен был быть представлен Министерскому комитету по законодательству в воскресенье, но он был снят после критики со стороны ряда послов и посольств , в том числе Нидерландов, Германии и Швеции, а также Норвегии, Дании, Ирландии, Бельгии и Испании.





