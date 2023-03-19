



Правые активисты провели пикет в поддержку судебной реформы

Десятки активистов Движения за суверенитет пришли сегодня к месту заседания правительства в Иерусалиме, чтобы выразить поддержку судебной реформе, несмотря на ненастную погоду. Сопредседатели Движения за суверенитет Иегудит Кацовер и Надя Матар выражают надежду, что “победит народ Израиля – победят националистические ценности".

“Такова воля большинства народа Израиля”, – уверены они.

Министры правительства – Орит Струк, Мири Регев, Идит Силман и Май Голан – пришли, чтобы подбодрить активистов и поблагодарить их за демонстрацию поддержки.

“Мы пришли, чтобы побудить правительство провести необходимые судебные реформы. До сих пор мы голосовали за правых, но получали левых. Только с реформой судебной системы здесь будет настоящая демократия. Мы призываем министра Левина и депутата Ротмана бесстрашно продвигать изменения. Победит народ Израиля, победят националистические ценности, такова воля большинства народа Израиля”, – говорят активисты.

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Министр Орит Струк подбодрила их, сказав: “Вы заслуживаете уважения за то, что пришли под проливным дождем, чтобы подбодрить нас. Мы продолжим продвигать реформу и не предадим общественность, которая привела нас к власти”.



Министр Регев поблагодарила участников, сказав: “Эта реформа должна пройти, потому что это воля народа. В демократическом государстве правителем является народ, а не 15 неизбранных судей. Спасибо за поддержку”.



Министр Силман сказал: “Мы были избраны общественностью, чтобы добиться перемен для всех граждан Израиля, и мы чрезвычайно привержены этому. Мы пришли, чтобы что-то изменить, и мы внесем изменения с любовью и решимостью”.



Министр Май Голан поблагодарила демонстрантов следующим образом: “Спасибо гражданам, которые стояли под проливным дождем и леденящем холоде Иерусалима – замечательным гражданам, которые покинули свои дома, чтобы их голоса были услышаны в пользу реформы, которую народ одобрил абсолютным большинством. ”