



Правые активисты приковали себя у дома Гали Бахарав-Миара

Сегодня утром несколько правых активистов прибыли в дом юридического советника правительства Бахарав-Миара в Тель-Авиве, чтобы провести демонстрацию.



Лидеры демонстрации, правые активисты Шафи Паз и Том Нисани, приковали себя наручниками к ограде здания Бахарав-Миара, другие активисты написали на дороге: "Ты чья сторожевая собака?". По словам демонстрантов, во время демонстрации в них бросали яйца из одного из зданий, расположенных поблизости от демонстрации.



Прибывшая на место полиция пыталась эвакуировать демонстрантов, угрожала арестами и вызвала пожарных для взлома наручников.

