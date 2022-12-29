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Правозащитники: в Саудии ожидают казни несколько военных
29.12.2022 05:45 Алина Груднева

Правозащитники: в Саудии ожидают казни несколько военных

Саудовская Аравия планирует казнить нескольких своих военных, которые были заключены в тюрьму по идеологическим и политическим мотивам.

По данным MNA, об этом сообщила правозащитная организация Sanad.

Правозащитники получили информацию о том, что власти Саудовской Аравии намерены привести в исполнение смертные приговоры ряду военных "узников совести".  Военные были переведены из тюрем разных регионов страны в печально известную тюрьму под Эр-Риядом для казни.

Ранее британские СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует устроить рождественскую казнь, в то время как Запад отвлекся на празднества, во избежание дипломатического "ответного удара".

Британские депутаты, согласно The Telegraph, заявили, что Королевство будет использовать Рождество в качестве прикрытия для совершения злодеяний.

Правозащитники заверяют, что в Саудовской Аравии около 60 человек ожидают казни. Они считают, что реальная цифра может быть значительно выше.
 

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