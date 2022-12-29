



Правозащитники: в Саудии ожидают казни несколько военных

Саудовская Аравия планирует казнить нескольких своих военных, которые были заключены в тюрьму по идеологическим и политическим мотивам.



По данным MNA, об этом сообщила правозащитная организация Sanad.



Правозащитники получили информацию о том, что власти Саудовской Аравии намерены привести в исполнение смертные приговоры ряду военных "узников совести". Военные были переведены из тюрем разных регионов страны в печально известную тюрьму под Эр-Риядом для казни.



Ранее британские СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует устроить рождественскую казнь, в то время как Запад отвлекся на празднества, во избежание дипломатического "ответного удара".



Британские депутаты, согласно The Telegraph, заявили, что Королевство будет использовать Рождество в качестве прикрытия для совершения злодеяний.



Правозащитники заверяют, что в Саудовской Аравии около 60 человек ожидают казни. Они считают, что реальная цифра может быть значительно выше.

