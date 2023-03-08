



Правозащитники: В Иране арестован репортер, освещавший отравления школьниц

Ведущая группа по защите прав СМИ “Репортеры без границ” (RSF) призывает Иран освободить журналиста, арестованного за подробное освещение серии загадочных отравлений школьниц. Правозащитники заявили, что задержание было попыткой заставить журналиста замолчать.



По данным властей, с ноября волна отравлений затронула более 5000 учеников, в основном девочек.



Али Пуртабатабаи начал освещать эту историю на веб-сайте Qom News и в Твиттере, как только в конце ноября стало известно о первых случаях отравления в городе Кум и до самого ареста 5 марта.



Репортеру удалось позвонить своей сестре, чтобы сообщить ей об аресте, но не было ясно, где его держат.



Сообщается, что Пуртабатабаи раскритиковал отсутствие какой-либо реакции со стороны властей Кума на первые сообщения о случаях отравления.



Таинственные отравления усилили напряженность в Иране почти через шесть месяцев после начала движения протеста, вызванного смертью Махсы Амини, которая была арестована за якобы нарушение обязательного дресс-кода для женщин.



С первых дней протестного движения Иран удерживал под стражей двух иранских журналисток, Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади, которые помогли разоблачить историю Амини.



“Как они уже поступили с журналистами, которые раскрыли, что случилось с Махсой Амини, иранские власти пытаются заставить замолчать тех, кто осмеливается расследовать и сообщать о других историях, ставящих правительство в неловкое положение”, — говорит правозащитник Джонатан Дагер.



По его словам, в настоящее время Иран удерживает около 30 журналистов и работников СМИ. Большинство из них были арестованы в ходе подавления протестного движения.



