



Правозащитники: более 1000 палестинцев находятся под административным арестом

Правозащитная организация HaMoked, которая регулярно собирает данные от тюремных властей, сообщает, что по состоянию на апрель 1016 заключенных находятся под административным арестом.



Почти все они - палестинцы, задержанные в соответствии с военным законодательством, поскольку административное задержание редко применяется в отношении евреев. В настоящее время четыре израильских еврея содержатся под стражей без предъявления обвинений.



Постановления об административном задержании могут быть выданы на срок не более шести месяцев, но могут продлеваться на неопределенный срок.

По данным HaMoked, в последний раз Израиль удерживал такое количество административных задержанных в мае 2003 года, в разгар жестокого палестинского восстания, известного как Вторая интифада.



"Число задержанных всегда увеличивается, когда на местах наблюдается повышенная напряженность", - говорит Сахар Фрэнсис, директор Addameer, группы по защите прав палестинских заключенных. Административное задержание "является эффективным инструментом для ареста сотен людей за короткое время".





