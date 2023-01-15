



Правовую революцию не отменят, но "смягчат"



Высокопоставленные чиновники "Ликуда" говорят, что представленная министром Яривом Левиным правовая реформа не является окончательной, и что "в реформу будут внесены изменения" - об этом сообщили в шоу "Ульпан Шиши". Согласно тем же источникам, план не был представлен для принятия как нечто окончательное, и есть пространство для маневра. Эти признаки смягчения правовых реформ появились после бурной недели заявлений и демонстраций.



Первоначально Ликуд планировал одобрить все законодательство Левина в первом чтении, а затем приступить к переговорам с оппозицией и судебными органами. Риторическая эскалация обеих сторон, с одной стороны в выступлении министра юстиции Левина, а с другой - со стороны лидеров оппозиции и председателя Верховного суда Хайют, сделали это невозможным. Политики, опасаются что с принятием закона в первом чтении начнется "парламентская гражданская война", в которой каждая сторона будет держаться за свои баррикады.



Нетаниягу ранее заявил о том, что процесс будет длительным, и что комиссия Кнессета по Конституции обсудит его, и все позиции относительно реформ будут выслушаны. Вопрос в том, найдутся ли на другой стороне те, кто сможет пойти навстречу, что в любом случае будет уступкой исторического масштаба. В любом случае, здесь будут очень значительные изменения, но они не обязательно должны быть радикальными - так говорят высокопоставленные чиновники Ликуда.