



Правовая революция начинается сегодня

Официально: законодательный процесс правовой революции начнется сегодня с утверждения в первом чтении предложения по основному закону: о судебной власти. Ожидается, что протесты пройдут в нескольких местах, пик которых ожидается во время пленарного заседания.



Тем временем президент Ицхак Герцог продолжит попытки преодолеть разрыв между сторонами и достигнуть “компромисса”.



Предполагается, что замораживание законодательства на самом деле не произойдет, поэтому отдельные его части действительно будут утверждены в первом чтении. Причины - у оппозиции и “протестующих” нет лидера, который позаботился бы о представлении единой позиции, а в коалиции Левин и Ротман считают, что замораживание законодательства не поможет достичь компромисса.



В расписании комиссии по законодательству нет ни одной дискуссии по вопросам, которые завтра будут утверждены Кнессетом, и некоторые предполагают что это - сигнал возможного замораживания процесса. Однако, с другой стороны, известно, что в дальнейшем будут обсуждаться вопросы, связанные с пискат а-итгабрут, которые должны быть проголосованы на пленарном заседании.



Параллельно с попытками Герцога найти компромисс, юридические чиновники заявили о претензиях к поведению Ротмана в комиссии по конституции, законодательству и правосудию. "То, как Ротман ведет дискуссии, усилит претензии к самой процедуре". Об этом заговорили после того, как Ротман в ярости обрушился на представителя юридического советника правительства в комиссии. По его словам, вся цель ее заявлений - "намеренное стремление юридического советника ввести общественность в заблуждение и задержать принятие законодательства".



Неодобрение Ротмана в адрес представителя юридического советника прозвучало после того, как в своем обзоре в комиссии она заявила, что не может найти ни одной демократической страны, в которой бы существовала модель, предложенная Ротман - коалиция, назначающая судей, пискат а-итгабрут и требование признавать законы недействительными только при наличии большинства в 15 судей из 15.



Кроме того, на фоне напряженных отношений между премьер-министром Нетаниягу и юридическим советником Бахарав-Миара, председатель коалиции Офир Кац представил законопроект от имени всех фракций коалиции, призванный помешать юридическому советнику объявить недееспособным Нетаниягу из-за конфликта интересов, связанного с продвижением правовой революции.



Юридический советник должен дать ответ БАГАЦу по ходатайству о "недееспособности Нетаниягу" до середины марта, и, возможно, поэтому предложение МК Каца получит "VIP-дорожку". Закон будет поставлен на голосование уже на следующей неделе в предварительном чтении, видимо, для того, чтобы успеть и завершить его принятие к следующему месяцу. В предложении говорится, что объявить премьер-министра недееспособным можно будет только по состоянию здоровья.