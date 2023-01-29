



Правовая реформа вступит в силу только при следующем Кнессете

Вчера вечером, готовясь к дебатам в комитете по законодательству, юридический советник Кнессета опубликовал заключение - которое предостерегает от "изменения правил игры посреди игры". В связи с этим, как было написано в документе, рекомендуется применять планируемые изменения в правовой системе только при следующем Кнессете и следующем правительстве.



"Опыт показывает, что, как правило, конституционные поправки, которые существенно меняют отношения между правящими органами или баланс сил между коалицией и оппозицией, применяются не сразу, а перспективно, так что они применяются после завершения каденции Кнессета, который их принял", - говорится в документе юридического советника. "Это делается, в частности, для того, чтобы гарантировать, что поправки будут вноситься в отрыве от непосредственного политического контекста, и когда неизвестно, кого и каким образом затронет поправка".



