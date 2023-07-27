



Правовая реформа: МИД проинструктировал представительства за рубежом

Министерство иностранных дел Израиля предоставило инструкции своим подразделениям за рубежом на фоне повышенного интереса и критики со стороны других стран относительно правовой реформы.



По данным израильских СМИ, в МИД призвали своих представителей за границей заверять в том, что нынешнее правительство продвигает реформу, целью которой является укрепление авторитета законодательной власти.



Также внешнеполитическое ведомство уточняет, что массовые антиправительственные протесты являются примером израильской демократии, а диалог относительно компромиссов по правовой реформе продолжается.



"Как ясно дал понять премьер-министр, Израиль должен оставаться сильной демократией. Он продолжит поддерживать индивидуальные права для каждого и не станет галахическим государством. Суд останется независимым, и ни одна из сторон не перехватит контроль", - сказано в инструкциях.