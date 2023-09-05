



Правовая реформа: компромисс правительства отвергают обе стороны



После сообщения о том, что коалиция и оппозиция достигли взаимопонимания по правовой реформе, законодатели с обеих сторон поспешили замять разговоры о шансах на достижение компромиссного соглашения.



Лидеры антиправительственных протестов и правые политики отвергли любую возможную сделку, а партии, находящиеся ближе к центру политического спектра, хранили молчание или выступали с лаконичными опровержениями.



В понедельник вечером канцелярия президента Ицхака Герцога подтвердила, что он проводит непрямые переговоры, направленные на поиск точек соприкосновения, но опровергла сообщение 12-го канала о том, что договоренности были достигнуты.



Согласно рамочному соглашению, правительство продвигает "более мягкую" версию недавно принятого закона, отменяющего основание разумности для решений кабинета министров и министерств; соглашается на 18-месячное замораживание усилий по реорганизации комитета по назначению судей; поддерживает реформу, требующую согласия на любое назначение не менее семи из девяти членов комитета, включая председателя БАГАЦа.



Ликуд ограничился заявлением о том, что "не было достигнуто никакого соглашения" по поводу компромисса, не закрыв при этом возможности его достижения.



Однако министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию Оцма Иегудит, заявил, что его шесть депутатов "будут голосовать против любой капитуляции, которая будет вынесена на голосование".



Партия религиозного сионизма также заявила, что не желает рассматривать "капитуляцию большинства перед крайним меньшинством, готовым все сжечь", хотя и утверждает, что всегда готова к переговорам и компромиссу.



Лидер оппозиции Яир Лапид и его партия Еш Атид также хранили молчание по поводу сообщений о переговорах, однако член партии Рам Бен-Барак заявил, что "компромисса не будет".



Глава партии Ха Махане Ха Мамлахти Бени Ганц также хранит молчание, хотя ранее в течение дня он говорил о важности достижения соглашения.



"Я не готов идти ни на какие компромиссы, я готов достигать договоренностей", - заявил он на конференции Jewish People Policy Institute в Иерусалиме. "Я не готов идти на компромисс по вопросу юридической независимости, но готов договариваться по некоторым деталям, таким как минимальное большинство для принятия основных законов".



По данным новостного сайта Ynet, Ганц отказался участвовать в прямых переговорах с коалицией по этому вопросу, но в последние дни проводил беседы с Герцогом.