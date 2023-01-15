Новости » Политика
Правовая реформа: Герцог пытается добиться компромисса
15.01.2023 08:11 Алина Груднева

Правовая реформа: Герцог пытается добиться компромисса

Президент Ицхак Герцог пытается наладить канал связи между главами трех ветвей власти для достижения компромисса по правовой реформе.

Об этом сообщает Israel Нayom.

Согласно отчету, Герцог проведет серию переговоров с высокопоставленными представителями правительства, депутатами Кнессета и судьями на следующей неделе.

Встречи с руководством трех ветвей власти станут продолжением интенсивных переговоров, которые президент провел на прошлой неделе, в том числе, с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы