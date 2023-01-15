



Правовая реформа: Герцог пытается добиться компромисса

Президент Ицхак Герцог пытается наладить канал связи между главами трех ветвей власти для достижения компромисса по правовой реформе.



Об этом сообщает Israel Нayom.



Согласно отчету, Герцог проведет серию переговоров с высокопоставленными представителями правительства, депутатами Кнессета и судьями на следующей неделе.



Встречи с руководством трех ветвей власти станут продолжением интенсивных переговоров, которые президент провел на прошлой неделе, в том числе, с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.