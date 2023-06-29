Правовая реформа: демонстранты перекрыли Аялон
Протестующие против правовой реформы в очередной раз перекрыли шоссе Аялон в Тель-Авиве.
На дорогу вышли десятки демонстрантов.
Изначально они протестовали возле дома члена Кнессета от "Ликуд" Боаза Бисмута в Рамат-Гане, после чего добрались до Аялон.
Движение транспорта на дороге восстановилось примерно спустя полчаса после марша.
בשיא העומס ובהפתעה: כמה מפגינים חסמו את נתיבי איילון במחלף ההלכה@yonatanraveh11 (צילום: שב"פ) pic.twitter.com/QCng7F33eQ— כאן חדשות (@kann_news) June 29, 2023