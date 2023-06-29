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протест на аялон
29.06.2023 20:10 Алина Груднева

Правовая реформа: демонстранты перекрыли Аялон

Протестующие против правовой реформы в очередной раз перекрыли шоссе Аялон в Тель-Авиве.

На дорогу вышли десятки демонстрантов.

Изначально они протестовали возле дома члена Кнессета от "Ликуд" Боаза Бисмута в Рамат-Гане, после чего добрались до Аялон.

Движение транспорта на дороге восстановилось примерно спустя полчаса после марша.

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