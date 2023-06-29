



Правовая реформа: демонстранты перекрыли Аялон

Протестующие против правовой реформы в очередной раз перекрыли шоссе Аялон в Тель-Авиве.



На дорогу вышли десятки демонстрантов.



Изначально они протестовали возле дома члена Кнессета от "Ликуд" Боаза Бисмута в Рамат-Гане, после чего добрались до Аялон.



Движение транспорта на дороге восстановилось примерно спустя полчаса после марша.

