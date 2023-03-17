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Правовая реформа: Блинкен призвал к консенсусу
17.03.2023 15:10 Алина Груднева

Правовая реформа: Блинкен призвал к консенсусу

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал израильских политиков к достижению консенсуса относительно правовой реформы.

Такое заявление он сделал в интервью AFP.

По словам Блинкена, США не будут принимать чью-либо сторону в отношении судебной реформы, а поиск консенсуса является лучшим путем вперед.

"Одна вещь, которую мы знаем из нашего собственного опыта, заключается в том, что когда вы хотите внести большие изменения, провести серьезные реформы, консенсус, возможно, является самым важным", — подчеркнул он.

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