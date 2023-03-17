



Правовая реформа: Блинкен призвал к консенсусу

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал израильских политиков к достижению консенсуса относительно правовой реформы.



Такое заявление он сделал в интервью AFP.



По словам Блинкена, США не будут принимать чью-либо сторону в отношении судебной реформы, а поиск консенсуса является лучшим путем вперед.



"Одна вещь, которую мы знаем из нашего собственного опыта, заключается в том, что когда вы хотите внести большие изменения, провести серьезные реформы, консенсус, возможно, является самым важным", — подчеркнул он.