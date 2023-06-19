



Правовая реформа: Белый Дом предостерег Нетаниягу от односторонних шагов

Белый Дом предостерег премьер-министра Биньямина Нетаниягу от односторонних шагов в отношении правовой реформы.



Ранее лидеры коалиции договорились в одностороннем порядке принять определенные части реформы.



"Президент Израиля последовательно заявлял как в частном порядке, так и публично, что фундаментальные реформы, подобные этим, требуют широкого консенсуса. Мы надеемся на то, что будет достигнут настоящий компромисс", — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого Дома.



Уточняется, что Вашингтон как близкий друг Израиля призывает к достижению компромисса и максимально широкой поддержки населения.



"Мы рассчитываем на сотрудничество с Израилем для продвижения интересов и демократических ценностей, которые лежат в основе наших отношений на протяжении десятилетий", — сказано в сообщении.



