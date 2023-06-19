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Правовая реформа: Белый Дом предостерег Нетаниягу от односторонних шагов
19.06.2023 19:28 Алина Груднева

Правовая реформа: Белый Дом предостерег Нетаниягу от односторонних шагов

Белый Дом предостерег премьер-министра Биньямина Нетаниягу от односторонних шагов в отношении правовой реформы.

Ранее лидеры коалиции договорились в одностороннем порядке принять определенные части реформы.

"Президент Израиля последовательно заявлял как в частном порядке, так и публично, что фундаментальные реформы, подобные этим, требуют широкого консенсуса. Мы надеемся на то, что будет достигнут настоящий компромисс", — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого Дома.

Уточняется, что Вашингтон как близкий друг Израиля призывает к достижению компромисса и максимально широкой поддержки населения.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с Израилем для продвижения интересов и демократических ценностей, которые лежат в основе наших отношений на протяжении десятилетий", — сказано в сообщении.

 

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