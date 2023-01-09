



"Православные святые выглядели как бойцы СВО"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 8 января в прямом эфире ГТРК «Чита» рассказал о своей поездке в зону специальной военной операции (СВО) перед Новым годом и о состоянии бойцов-земляков, сравнив их со святыми.



«Значительное число наших земляков с первого дня участвовали в спецоперации и нам за них не стыдно. Им ставили самые сложные задачи, и они их выполняли в сроки или быстрее», - отметил глава региона.



Он поблагодарил всех забайкальцев, которые поддерживали бойцов. По словам Осипова, «всем миром» жители края и армия сделали все, чтобы наши военнослужащие находились в прекрасном моральном состоянии, были технически оснащены.



«Всегда видим одно и то же состояние – освященное, - сказал Александр Осипов. - Мы люди православные, поэтому, когда читаем про святых, думаем - как они выглядели, как себя вели. Вот в том состоянии, в котором находится абсолютное большинство наших бойцов - они очень спокойные, выдержанные, их ничего не раздражает, не возмущает. Все их мысли сосредоточенны на том, как не подвести своего товарища, выполнить свой долг и, самое главное, они все время беспокоятся и думают о своих родных и близких, о своем крае. (…) Это поразительное состояние и, я думаю, что это залог того, что мы, безусловно, победим».



