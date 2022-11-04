



"Правое правительство убьет БАГАЦ"



Один из главных ненавистников Биньямина Нетаниягу в израильской прессе, журналист 13-го канала Равив Друкер “хоронит” БАГАЦ в связи с победой правых на выборах.



Равив Друкер: "Пункт о пискат ха-итбагрут (поправка о преодолении решений БАГАЦа простым большинством в 61 депутата) означает убийство Верховного суда, казнь Верховного суда. Верховный суд прожил 72 года, и этот пункт, который они хотят принять, означает убийство Верховного суда, казнь Верховного суда. Правительство сможет отменять любое решение БАГАЦа”.