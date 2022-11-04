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"Правое правительство убьет БАГАЦ"
04.11.2022 08:23 Аркадий Бочаровский

"Правое правительство убьет БАГАЦ"

  
Один из главных ненавистников Биньямина Нетаниягу в израильской прессе, журналист 13-го канала Равив Друкер “хоронит” БАГАЦ в связи с победой правых на выборах.

Равив Друкер: "Пункт о пискат ха-итбагрут (поправка о преодолении решений БАГАЦа простым большинством в 61 депутата) означает убийство Верховного суда, казнь Верховного суда. Верховный суд прожил 72 года, и этот пункт, который они хотят принять, означает убийство Верховного суда, казнь Верховного суда. Правительство сможет отменять любое решение БАГАЦа”.

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